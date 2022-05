Les Gaumais terminent bien la mi-temps en trouvant des brèches dans la raquette arlonaise via Graisse, Collignon et Tinant: 31-31 au repos.

Rulles prend les commandes grâce à Simon Lamy, dominateur dans la raquette (49-44 à la demi-heure). Les Gaumais, via Lamy et Tinant, filent à 58-50 puis 62-52 à deux minutes du terme.Mais Arlon n’a pas dit son dernier mot et relance le match par Van Hamme, Lognard et Van Bemten (62-60).C’est alors l’inévitable Lamy qui rassure Rulles avant des lancers de Tinant: 69-62 score final.

La belle aura lieu ce samedi à 17h à Arlon.