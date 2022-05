J’espère que le plus beau viendra encore plus tard (rire). Mais oui, je pense que c’est, en tout cas, un moment particulier. J’avais déjà participé à plusieurs épreuves de granfondo, sans pouvoir prétendre à la qualification. D’ailleurs, dimanche, au départ, je ne faisais pas de fixation sur le sujet. Pour décrocher sa qualification, il faut absolument finir parmi les vingt premiers pourcents d’éléments de sa catégorie (NDLR: Il termine 23e sur 145 coureurs de 55-59 ans).

Dans un peloton de quelque 2000 coureurs, tactiquement, ça doit être compliqué?

Je ne pose pas trop de questions. Comme à chaque fois, je me donne à fond, sans trop calculer. Mais je dois dire que j’ai bien manœuvré dans le final. Je me suis retrouvé dans un groupe important et je parviens à finir 3e du sprint. (NDLR: Yves Divoy, l’ancien buteur du Lorrain, termine 30e, dans le même groupe, loupant la qualification pour une place).

Au sein de l’Entente Cycliste Wallonne, Guy Crasset devrait vous accorder la médaille de la reconnaissance. Vous êtes de toutes les courses, tout en habitant dans le fin fond de la province, à Sainte-Marie?

C’est simple à comprendre: j’aime le vélo, mais j’adore la compétition. J’ai passé l’âge pour lutter avec les plus jeunes, mais c’est plus fort que moi. J’aime l’atmosphère des pelotons, j’aime surmonter la souffrance. Même si ça devient de plus en plus dangereux, je me rends compte que des courses comme l’Arden Challenge me permettent toujours de progresser.

Vous avez commencé la compétition il y a près de 40 ans. Cela vous fait un paquet de courses?

Je n’ai pas dressé la liste complète, mais en y réfléchissant, je pense que j’ai atteint le cap des mille épreuves. J’en dispute beaucoup plus, une quarantaine par saison, depuis quelques années.

Avant le mondial de Trente, il vous reste l’un ou l’autre objectif?

Le championnat de Belgique le 12 juin prochain. J’espère y prendre ma revanche du championnat provincial, où je pensais monter sur le podium, mais j’ai dû me contenter de la 4e place.