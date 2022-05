Nous avons peut-être un peu plus de pression par rapport à Arlon, étant donné que nous avons perdu la première manche, mais de la pression, nous ne devons pas en avoir.Je rappelle quand même que nous sommes l’outsider de cette finale.Même si nous avons sorti Libramont en demi, nous avons terminé le championnat à la quatrième place.Arlon, lui, a fini deuxième.

Le fait de jouer à la maison, cela change tout, non?

Complètement.Arlon est à quarante minutes du titre, mais chez nous, c’est toujours compliqué de venir s’imposer, même si Arlon avait su le faire en championnat.Nous avons nos habitudes, nous connaissons notre salle et surtout, nous avons notre public avec nous.Il était déjà très bruyant samedi à la Spetz, je sais que ce sera encore mieux ce mardi soir.Et cela nous donne une grosse motivation.

Revenons sur le match de samedi.Que s’est-il passé offensivement?

Je ne sais pas.C’était sans doute un de nos pires matches de la saison.Les shoots ne rentraient pas.Déjà à l’échauffement, nous n’étions pas bien dedans. Peut-être que nous nous sommes mis un peu trop de pression.Mais notre pourcentage, que ce soit à distance ou aux lancers, il était affreux.Le mien en premier lieu.Je n’ai quasiment rien rentré.Nous avons eu quatre ou cinq air ball à trois points, ce n’est pas normal.Je trouve aussi que nous n’avons peut-être pas assez joué avec nos grands.Simon Lamy, nous aurions pu aller un peu plus le chercher. Ce qui est dommage, c’est que derrière, nous réalisons un gros match.Prendre 58 points à Arlon, ce n’est pas mal du tout.Le problème, c’est de n’en marquer que 49. Mais bon, je suppose que nous rentrerons un peu plus nos shoots.Si nous parvenons à reproduire le même match défensif, mais en rentrant nos shoots, nous avons une chance de nous imposer. La séance de shoot prévue ce lundi soir devait nous permettre de retrouver nos sensations et de prendre confiance.

«Moi, j’ai envie de découvrir la R2»

On imagine que vous allez avoir envie d’emballer le match ce soir?

En tout cas, il ne faut pas laisser Arlon rentrer dans la partie et s’installer.Défensivement, il faudra jouer avec la même intensité et essayer de profiter des contres.Nous n’avons pas assez su le faire ce samedi.Arlon se repliait très bien et nous, nous ne parvenions pas à jouer vite pour faire la différence et avoir des paniers faciles.Il faudra aussi gagner la bataille du rebond.

Rulles est prêt pour grimper en R2?

En tout cas, moi, j’ai envie de découvrir ce niveau, avec un jeu plus rapide et différent de la P1.Ce serait une belle expérience.Maintenant, il faut voir l’équipe.Je sais que Denis Lambert et Louis Tinant n’iront pas en R2, donc il faudrait les remplacer.