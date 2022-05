Givry, Durbuy: au point mort

En tout état de cause, cela devrait être Meix qui, à l’instar d’Oppagne voilà quatre ans, a fini le championnat à la 2eplace. Mais quid si Meix remporte ce tour final interprovincial? L’éventuel remplaçant de Durbuy ou Givry serait-il alors Longlier, 3een P1, ou le finaliste malheureux du tour final interprovincial? En attendant, on ne détecte toujours pas de signaux positifs du côté de Givry, sous forme d’une communication officielle de Damien Raths, le repreneur annoncé. Pas avant fin mai, aurait dit celui-ci. «Damien a eu des soucis privés qui ont retardé la communication», précisait Jacques Aubry, le président des Canaris, fin avril. Cela n’a pourtant pas empêché l’investisseur grand-ducal de s’exprimer, au même moment et via des médias allemands, au sujet du club d’Uerdingen dont il préside le conseil d’administration. Par ailleurs, certaines rumeurs faisaient aussi état de la possible arrivée de joueurs de l’équipe B de Virton à Givry. Mais aux dires même de certains de ces joueurs, cette piste s’est sérieusement refroidie. À Durbuy, les recherches pour un terrain d’accueil sont au point mort. «On a jusque fin juin, si on ne trouve pas, on arrêtera, confie un Ousmane Sow quelque peu dépité voire résigné. On est prêt à nous accueillir à Couvin ou à Bruxelles, mais sans dérogation (NDLR : puisque le déménagement depuis Durbuy ne peut excéder 30 km), c’est impossible. J’ai mandaté des personnes pour tenter de trouver quelque chose. On a pourtant pas mal de choses à proposer au club qui voudra nous accueillir. Sans succès jusqu’ici. Comment expliquer ça autrement que par une certaine haine de l’étranger?