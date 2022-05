Les Marchoises, elles, ont subi une lourde défaite contre le Panorama d’Overijse, un des clubs les plus actifs du pays. La campagne 2022 de l’équipe de Maud Pierrard ne restera pas marquée d’une pierre blanche. Les rotations obligatoires dues aux absences de la Française Claire Duter, de Caroline Daxhelet, voire de la réserviste Pauline Van Herck, ajoutées à la blessure d’Astrid Leclère et à la forme en dents de scie de Célia Bastin, ne laissaient pas de place pour envisager une qualification.

"Tout a mal débuté avec ma blessure et mes ennuis pulmonaires lors de la première rencontre à Hasselt, déplore Astrid Leclère, la première joueuse marchoise. J’étais en pleine forme pendant l’hiver quand j’ai remporté le tournoi Belgian Circuit de mon club contre Romane Longueville. Je me suis blessée à l’épaule le tournoi suivant au Jena de Sclessin et, depuis, je ne retrouve plus mon niveau et je ne prends plus beaucoup de plaisir. Je vais terminer ma saison d’interclubs, puis je ferai une pause jusqu’à début juillet. C’est dommage parce que sans cela, nous avions largement notre place pour jouer le tour final et envisager la montée en D1."

Dès dimanche prochain, les plus "vieilles", Astrid, Maud et Pauline, se lanceront dans le championnat des plus de 25 ans en division 1 nationale avec un statut qui leur laisse entrevoir la possibilité de remporter le titre, ce qui serait une première dans l’histoire du tennis de la province.