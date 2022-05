Des séries à 15 et 16 en P3 la saison prochaine

Changement marquant en 3e provinciale la saison prochaine: dès lors que le nombre d’équipes de cette division n’est plus que de 77 (alors qu’on en comptait 80 au début de la défunte saison, dont Villance et Freylange B qui ont ensuite déclaré forfait général), le nombre de séries a été réduit de six à cinq. "Parce qu’on ne voulait pas en arriver jusqu’à des séries de 12, précise Guy Van Binst, le manager du CP. On a préféré opter pour trois séries de 15 et deux de 16."