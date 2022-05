De grosses perfs de Bodart, Libens-Thein et Brackman sur les pistes

2. Brackman confirme À Lokeren aussi, Justine Brackman a dominé le 800m et de nouveau amélioré son record personnel pour le porter à 2.07.97. Dans la province, seule Cécile Clarinval (qui fut proche d’une qualification pour les Jeux à l’époque) a fait mieux avec un chrono de 2.02.22 réussi en 1994. Sur 800m toujours, chez les messieurs, Valère Hustin, avec un temps de 1.53.23 et sur une distance qui n’est pas celle qu’il court le plus régulièrement, s’est rapproché de performances qu’il réussissait sept ou huit ans plus tôt (1.51.32 en 2014).

3. Record provincial et meilleure performance nationale Lors du meeting pour jeunes organisé à Arlon samedi, la pupille Maxine Libens-Thein (ACD) a explosé son chrono sur 1000m (3.13.59) et s’est emparée à la fois du record provincial (détenu depuis 2015 par Elsa Lalot) et de la meilleure performance belge de l’année dans cette catégorie. Au cours de la même réunion, Deodato Sendo (ULA) a couru le 100m en 11.44, soit 8 centièmes plus vite que son chrono précédent mais le vent trop favorable empêchera l’homologation de ce temps qui l’aura situé à la 5eplace de la hiérarchie provinciale all-time et lui aurait offert la meilleure performance belge de l’année.

4. Louis en mode US À Karlsruhe (All.), Corentin Louis a confirmé sa forme. Avec un chrono de 3.48.64, et la 3eplace de la course, l’athlète gaumais a réussi sa 2emeilleure performance sur 1500m, se rapprochant des 3.46.08 qu’il avait réalisés en 2016, lorsqu’il étudiait et s’entraînait aux États-Unis.

5. Le titre pour Pinson Aux championnats francophones d’épreuves multiples, les Bertrigeoises se sont distinguées. Juliette Pinson, déjà sacrée en salle cet hiver, a dominé l’heptathlon scolaires. Les sœurs Erja et Meredith Jérouville ont toutes deux pris la médaille d’argent. La première en juniores, la seconde en cadettes. On notera aussi les 5eplaces de Maliha Moussa (cadettes) et Romain Serra (scolaires), tous deux de l’ACBBS également.

6. Jacquemin dans le top3 belge Vendredi, à Dampicourt et sur 800 m, Malia Jacquemin a amélioré son record et, avec un chrono de 2.24.01, vient se placer au troisième rang belge de l’année pour ce qui concerne les cadettes nées en 2008. Dans la même course, son équipière dampicourtoise Elena Lopes a réussi une toute bonne performance elle aussi (2.25.24).