Changement marquant en 3eprovinciale la saison prochaine: dès lors que le nombre d’équipes de cette division n’est plus que de 77 (alors qu’on en comptait 80 au début de la défunte saison, dont Villance et Freylange B qui ont ensuite déclaré forfait général), le nombre de séries a été réduit de six à cinq. "Parce qu’on ne voulait pas en arriver jusqu’à des séries de 12 équipes, précise Guy Van Binst, le regional manager. On a préféré opter pour trois séries de 15 et deux de 16."

Pas de tour final en P3

Conséquence majeure de cette modification: il n’y aura pas de tour final en P3 la saison prochaine. Les promus en P2 seront les cinq champions ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes.

Un avant-projet

Le CP a déjà communiqué, via son site, un avant-projet des séries, mais il est évident que celui-ci sera modifié puisque cet avant-projet ne tient pas encore compte des promotions qui seront officialisées dimanche prochain, après les finales des tours finaux. Ni même des éventuelles conséquences d’une montée de Meix via le tour final interprovincial ou d’un retrait de Givry et/ou Durbuy à l’échelon national. Quelques évidences apparaissent néanmoins:

– le vainqueur du match opposant Toernich à Rossignol dimanche, dans le cadre du tour final de P3, sera versé en 2A la saison prochaine.

– Les voisins Jamoigne, Florenville et Les Bulles ont tous trois été placés en 2B, mais l’un d’eux passera sans doute en 2A si Bleid se hisse en P1 après son affrontement avec Assenois dimanche.

– Le vainqueur du match opposant Houffaloise B à Bomal sera versé en 2C.

- Mageret devrait se hisser en 2C, s’il écarte Tellin au tour final. Ce qui renverrait Wellin vers la 2B.

Nouvelles équipes B

Sept équipes B font leur (ré)apparition cette saison: à Ethe, Tontelange, Habay-la-Neuve, Assenois, Waha-Marche, Harre-Manhay et Mormont. D’autres se retirent: Freylange B (déjà forfait général en cours de saison), La Roche B, Wellin B, Bourcy B et Melreux-Hotton B ainsi que Bure et Izier. Villance, qui avait déclaré forfait général avant même l’entame de la défunte campagne, ne revient pas sur la scène provinciale non plus.

CPE le 31 mai

Une commission provinciale d’études, principalement consacrée à la finalisation de ces séries, se tiendra à la buvette de Longlier le mardi 31mai, à 19h30. On y évoquera aussi le possible retour à trois remplacements ainsi que les dates de la saison 2022-23.