Un match retour qui promet

Très beau match de football dans ce duel aller. Dès l’entame et durant toute la première demi-heure, Mageret prend le jeu à son compte. Les Tellinois souffrent et se montrent très fébriles dans les duels. C’est donc logiquement que l’équipe locale prend une double avance au marquoir, par Urbain et Dewalque. À la demi-heure, Tellin se réveille via un joli lob de K.Moureaux sur la barre. Ce n’est que partie remise puisque quelques minutes plus tard, Liesnard redonne espoir à son équipe via une belle reprise de la tête sur corner.