Tom Duterme, le CR7 de Nassogne dans le tour final des réserves

Mais ne lui lançons pas trop de fleurs tout de même. À seulement 25 ans, au sein d’une formation où certains de ses coéquipiers ont près du double de son âge, quoi de plus logique que de faire la différence? Non seulement Tom Duterme est le cadet de son équipe, mais en plus, il est tout sauf un cul-de-jatte. On parle tout de même d’un garçon qui a connu la P1 et qui, il y a deux ans à peine, réussissait l’exploit d’inscrire 10 buts en un seul match de D3 en salle! Il faut déjà avoir un sacré pied droit pour réaliser pareille prouesse.

«La flemme de m’entraîner»

Alors, la question qui tue: que fait ce jeune homme en réserves à son âge quand, au même moment, des vétérans comme Stéphane Roland (53 ans, Houffalize B) ou Cédric Polet (42 ans, Bomal) sont occupés à batailler pour faire monter leur équipe en P2? "Cela tient en deux mots: la flemme, sourit Tom Duterme. J’avais signé à Tellin la saison dernière, où mon pote Jérôme Philippe était entraîneur, mais avec le Covid, la saison a été très vite stoppée. Jérôme a arrêté et, moi, je n’avais plus trop envie de m’entraîner. J’ai donc décidé de revenir à Nassogne, en réserve."

Un monde qu’il ne connaissait pas et qu’il a donc découvert cette saison, deux ans après avoir évolué en P1 avec l’équipe première de Nassogne. "Je pense avoir marqué entre 25 et 35 buts, dit-il. Mon record? Six contre Tellin, lors d’une victoire 9-3. Dans notre série, le niveau n’était pas terrible. Nous avons tout de même été accrochés tant à l’aller qu’au retour par Rendeux. Et pour diverses raisons, nous n’avons pas affronté une seule fois le premier de notre série, Bande A. Le match aller avait été remis et au retour, nous avons déclaré forfait. La saison de tennis reprenait ce week-end-là et beaucoup de joueurs de l’équipe étaient absents."

Pour décrocher le titre de champion, à l’issue du tour final, Nassogne a éliminé successivement Tenneville (3-0), Érezée (4-1), Longlier B (1-0) et donc Toernich (4-2) en finale. "Des adversaires d’un bon niveau, assure Tom Duterme. Surtout Longlier (NDLR, avec Nicolas Hartman, Christophe Jaspar, Alexandre Nélis, Sébastien Michiels, Antoine Caron, Julien Lejeune…) , qui est costaud dans toutes les lignes et qui a eu beaucoup le ballon contre nous. Les Longolards n’ont toutefois jamais réussi à faire sauter le verrou."

Ce que Tom Duterme sait faire en une seule accélération dans cette catégorie, comme il l’a encore prouvé en finale. "Je n’ai plus trop de condition physique, avoue-t-il. Je ne cours donc pas beaucoup, mais je sais faire la différence grâce à ma vitesse. Il me faut juste dix minutes de récupération entre chaque sprint (rires) ."

Nassogne aurait-il décroché ce titre sans Tom Duterme? "On a une solide équipe. Des mecs comme Samuel Coibion et Rémy Bourguignon sont toujours increvables à leur âge. Mais il est vrai que toutes les équipes de réserves n’ont probablement pas un jeune qui pédale comme moi devant, sourit l’artificier des Verts. On l’a encore vu en finale dimanche. Toernich jouait mieux au football, avec Philippe Morgado en chef d’orchestre, mais les Arlonais ont manqué de percussion devant. Il faut avouer, aussi, qu’on s’en sort bien. Notre gardien (Maxime Quirynen) a sorti quelques beaux arrêts et Toernich a aussi touché le cadre à deux reprises en fin de match. Ils étaient meilleurs dans le jeu, mais nous avons eu le mérite d’être plus efficaces devant le but. Quand on est rentré au vestiaire avec un but de retard, à la pause, j’étais loin de m’imaginer qu’on allait gagner ce match 4-2."

Retour en première? Pas tout de suite

Après une saison jouée au petit trot en réserves, Tom Duterme compte-t-il reprendre du service en équipe fanion? "Pas tout de suite, répond-il. Ma compagne et moi attendons une petite fille, pour juillet. Je ne suis déjà pas un grand fan des préparations d’avant-saison en temps normal, alors je ne risque pas de le devenir cette année. Je vais aussi accorder plus de temps au tennis.Je m’y suis mis l’an passé et ça me plaît. Je pense donc jouer une deuxième année en réserve, si on garde la même bande, puis je reviendrai peut-être en première. Avoir un peu de concurrence dans les pattes, jouer des matchs à enjeu tous les week-ends, cela me manque un peu."