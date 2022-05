Toernich a bien réagi après la pause

Loin d’être paralysées par l’enjeu, les deux formations sont entrées tambour battant dans cette rencontre. Un but des visités est justement annulé par l’arbitre pour une poussée fautive. Et dans la foulée, Van Hoey doit déjà sortir le grand jeu sur une balle reprise par Bridoux. Les débats sont équilibrés et si les possibilités sont plus nombreuses pour les Lochnots, Vérona n’est pas spécialement mis à l’ouvrage. Au contraire de Van Hoey qui doit s’employer sur deux ballons dangereux. Toutefois, idéalement lancé en profondeur, Martin Foury est accroché fautivement par Chainnieaux dans le grand rectangle. M.Rossion prend la bonne décision en accordant le penalty et celui-ci est transformé par le joueur/entraîneur local, Julien Guillaume (1-0). Toernich reprend sur de meilleures bases et semble mieux en place après le repos. Les Arlonais obtiennent ainsi leur premier corner du match et Logan Muller dévie de la tête hors de portée de Van Hoey (1-1).