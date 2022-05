Non, le CP n’a pas «volé» le titre des réserves à Bande

Une élimination que les Bandurlins n’ont toujours pas digérée, à en croire les commentaires publiés sur les réseaux sociaux, en réaction à la consécration de Nassogne. "Merci au CP, ce titre est une vraie mascarade" , "Le titre le plus volé, sans le CP, cela n’aurait jamais été le cas, bande de pourris!" , "Sans l’élimination de Bande, ils n’auraient jamais gagné" , "Tout simplement volé" , "J’ai été les voir en demi, je n’ai jamais vu une équipe aussi faible. On dérangeait, point barre!" … Et on en passe. Certains joueurs et supporteurs bandurlins érigent même au rang de fierté le fait que plusieurs équipes n’aient "pas osé" se déplacer à Bande, préférant déclarer forfait. Soit.

Le Comité provincial n’a pourtant fait qu’appliquer un règlement connu de tous et dans lequel il est écrit, noir sur blanc, qu’on « ne peut pas inscrire sur la feuille de match de l’équipe réserve, durant ce tour final, des joueurs qui ont commencé plus de la moitié des matches de championnat déjà disputés par l’équipe première ». Un point que Bande n’a pas respecté contre Toernich, et qu’il n’avait pas non plus respecté le week-end précédent contre Ethe, ce qui lui aurait déjà valu une élimination sur tapis vert si les Cassidjes avaient déposé réclamation. Pour sa défense, le club de Bande affirme que les garçons concernés sont des joueurs de réserves qui sont venus aider l’équipe première durant la saison, et non l’inverse. D’une part, cela n’enlève rien au fait que Bande a enfreint le règlement. D’autre part, ce n’est pas très crédible. Inscrits sur la feuille de match contre Ethe et contre Toernich, Thomas Thyse, Antoine Henquinet et Dylan Geuns sont trois des quatre joueurs qui ont été les plus utilisés en équipe fanion cette saison. Ils ont commencé respectivement 24, 22 et 20 matchs en P3 et le deuxième cité était même le capitaine de l’équipe.

Bref, si Bande s’est fait sortir, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Et il lui suffira, la saison prochaine, de respecter les règles pour éviter pareille désillusion.