Chaque jour, j’y pense. J’ai particulièrement mal dormi après ce match. Même si on a eu droit à un bon lot de consolation en assurant notre 2eplace contre Anderlecht, c’est très dur de tourner la page, cela n’atténue pas la peine.

Parce que vous pensez qu’une telle chance ne se représentera plus?

Pas nécessairement. Les gens pensaient que ça ne pouvait pas arriver et cela a pourtant bien failli se produire. Donc, peut-être qu’une nouvelle occasion se présentera. Mais l’histoire aurait été tellement belle cette année, avec une équipe promue et des joueurs revanchards.

Beaucoup d’observateurs pensent que Bruges a mieux géré la pression durant ces play-off. Mais n’est-ce pas plutôt une question de réussite?

Pour moi, si. Si vous ne savez pas gérer la pression, vous ne savez rien proposer. Or, nous avons été dominateurs dans la plupart des matches. C’est juste l’efficacité, le petit brin de chance qui nous ont manqué au mauvais moment. À Bruges, je repousse un centre et le ballon rebondit sur le pied d’un équipier qui marque contre son camp. En face, Mignolet arrête un tir du dos.

Vous vous en voulez un peu sur le but encaissé à Bruges?

J’ai dû réagir en une fraction de seconde. J’aurais pu choisir de laisser filer le ballon à côté, mais c’était à la suite d’un corner et je ne savais pas s’il y avait encore un ou des Brugeois au second poteau. J’ai préféré tenter de dévier le ballon.

Vous ponctuez la saison avec un total de 17 clean-sheets. Aucun gardien n’a fait mieux. On imagine que c’est une fierté?

Dix-sept pour moi et même dix-huit pour l’Union si l’on en prend en compte le match disputé par Lucas Pirard. Soit quasiment un match sur deux. C’est une fierté pour l’équipe surtout, car ce sont les onze joueurs qui participaient au travail défensif. J’ai bien sûr réussi des arrêts cruciaux, mais il y a aussi des matches où je n’ai quasiment rien eu à faire.

Le coup franc de Gomez

C’était lequel votre meilleur match?

Il y en a plusieurs qui se valent, mais je retiendrai plutôt celui qu’on gagne 1-0 contre Anderlecht en phase classique, fin janvier. Avec cet arrêt sur le coup franc de Gomez (NDLR: qui filait dans la lucarne). On venait d’enchaîner Genk et Bruges les jours précédents et si le Sporting avait égalisé là, cela aurait pu mal tourner. Notre voisin revenait bien dans le coup, en plus.

Et la pire prestation?

Face au Cercle de Bruges. Malgré la victoire, j’ai été catastrophique dans mon jeu au pied ce jour-là. Je n’ai pas aidé mon équipe.

Quoi qu’il en soit, celle-ci aura été votre meilleure saison?

Oui, et notamment parce que ça se passait au plus haut niveau. Depuis quatre ans, je suis dans la continuité. J’ai été désigné meilleur gardien en D1 amateurs et en D1B. Avec l’Union, on avait la meilleure défense l’an passé et encore cette année. Je suis plus fort que l’an passé et, je l’espère, moins fort que la saison prochaine. Je vais essayer de travailler encore mes points faibles, de repousser mes limites. À 32 ans, je suis plus proche de la fin que du début et c’est pour ça que je consens à beaucoup de sacrifices. Pour ne rien regretter ensuite.

Intérêt belge et étranger

Repousser vos limites, cela peut signifier un transfert dans un club plus huppé encore? Voire un autre championnat?

J’ai encore un contrat d’un an, avec option pour une saison supplémentaire. Et l’argent ne sera jamais le seul motif d’un transfert. J’ai besoin d’un bon projet sportif et d’un contexte où ma famille se sent bien. En cas d’offre, il faudrait prendre le temps de peser le pour et le contre.

Des offres, il doit bien y en avoir après une telle saison?

Des clubs, belges et étrangers, ont pris contact avec mon agent, oui. Mais je ne voulais rien savoir tant que nous étions plongés dans la course au titre. Maintenant, que ce soit bien clair, mon envie, c’est de jouer l’Europe avec l’Union. Et tant mieux si c’est en poules de Champions League. Mais les barrages sont d’un haut niveau et ils sont nombreux dans notre vestiaire qui n’ont pas encore affronté des adversaires d’un tel calibre.

Peut-on penser qu’un échec aux barrages pourrait avoir une influence sur votre avenir?

Non, car il y a quand même l’Europa League derrière et c’est du lourd aussi. Dans ma carrière, je n’ai joué qu’un match européen, avec le Standard (NDLR: une victoire 0-1 à Copenhague en 2011), et l’idée de revivre ça avec l’Union, c’est particulièrement excitant.