Les Novillois ont raté le coche en début de match

Et cette infortune, pendant qu’elle sortait Vaux de son match, donnait des ailes à un Alex Petit déchaîné, comme moult de ses équipiers. Wauthy avait déjà sauvé la mise sur un coup franc de Schmit, mais il allait être impuissant sur un envoi de Delongueville avant de sauver une nouvelle fois les meubles devant Schmit. Mais le tournant du match s’est situé peu après l’heure: Kevin Petit sauve d’abord un ballon sur sa ligne puis s’en va, quelques poignées de secondes après, prendre la défense visiteuse de revers et asseoir le succès local. Vaux ne l’entend certes pas de cette oreille et Soyer redonne espoir aux siens. Mais le comble des vexations se produira sur une perte de balle de Picard, pourtant impeccable jusque-là, qui permettra à Ethe, via Beernaert, de tuer tout suspense. Un goût certes de trop peu pour Vaux qui a péché par manque d’efficacité et de réaction suite aux buts locaux. Ethe ira défier le champion libramontois à l’avenue d’Houffalize pour espérer un accès à la finale.

ETHE: Leyder; Schmit, Nicolas, Woillard, A.Petit; Lenoir, Delongueville, Puffet, K. Petit (70’, Tinant), Masson (87’, Lescrainier); Coopmans (76’ Beernaert).

VAUX-NOVILLE: Wauthy, Picard, Soyer, Clemens, Berg; Plainchamp, Hubert, Vandenbergh, Noël (46’, Bonjean), Sagna (68’, Diouf); Niang.

Arbitre: D. Bressart.

Cartes jaunes: Masson, Lescrainier, Soyer, Berg, Noël.

Cartes rouges: Tinant (81’, 2CJ; Clemens (78’, 2CJ); Gustin (T1, 91’).

Assistance: 135.

Note du match: 6.

43’, percée individuelle de 30m de Delongueville qui ponctue d’une frappe au ras du poteau (1-0) .

68’, K.Petit profite du statisme de la défense de Vaux pour la prendre de revers et crucifier Wauthy (2-0).

72’, Clemens est au coup franc et la reprise du front de Soyer lobe Leyder trop avancé (2-1).

84’, Puffet récupère un ballon et isole Beernaert qui fixe les chiffres (3-1).