Les Arlonais émergent d’un gros combat défensif en finale des play-off

Les Arlonais se sont arrachés sur chaque ballon et leur défense collective, très agressive, a fait la différence. " C’est un petit score, c’est sûr , acquiesce Jérôme Lognard, qui a ponctué la victoire des siens par une bombe sur le buzzer. Il y a eu énormément de mauvaises passes, de tirs et de lancers francs ratés (NDLR: 11/27 aux lancers pour Arlon, 18/34 pour Rulles). On retient la victoire et la combativité. On s’est donnés à fond en défense. On a été des lions. L’envie était là des deux côtés, du début à la fin. C’est notre première finale, c’est un réel plaisir. "

En tête à partir de la 4’

Le genou de Vukovic (qui s’était blessé la veille à l’entraînement) coince après deux minutes et le pivot serbe doit aller s’asseoir sur le banc pour un long moment (6-7 à la 3’). Cela n’empêche pas Arlon de filer à 14-7 (5’), sous l’impulsion de Van Bemten et Bernard. L’équipe du chef-lieu restera aux commandes jusqu’au bout. Lognard décoche deux missiles et c’est même 26-15 à la 12’. Rulles resserre alors les boulons derrière, autour de l’infranchissable Lamy, qui multiplie les contres. Graisse ajuste à trois points et les Gaumais reviennent à 26-22 (14’) et 33-27 au repos.

Au troisième acte, les erreurs et les ratés s’enchaînent de part et d’autre. Il n’y aura que quatre paniers de plein jeu en dix minutes, signés Tiberghien, Bilocq, Van Hamme et Lamy: 39-30 (26’), 42-34 (30’). Après deux lancers de Collignon, H. Lambert prend l’initiative et ramène Rulles à 46-41 (34’). Vukovic répond, mais les Arlonais s’emmêlent les pinceaux face à la défense gaumaise et les bras tentaculaires de Lamy.

H. Lambert insiste et Lamy part au dunk (48-45). D. Lambert réussit alors son seul shoot du match et tout le clan rullot se met à croire au hold-up (50-49 à la 38’). Mais Arlon trouve la solution chez ses joueurs les plus expérimentés. Tiberghien rassure tout d’abord les siens, à mi-distance et au lancer (52-49), alors que les Lambert manquent la cible à trois points. Ensuite, c’est le puissant Vukovic qui s’impose au rebond offensif (55-49) et met fin au suspense.

Séance de shoots, ce lundi, pour les Rullots

" Rulles a bien joué derrière. Avec Lamy planté au milieu de la raquette, c’est compliqué d’aller à l’intérieur , relève Jérôme Lognard, qui a été décisif avec ses shoots à distance. J’ai beaucoup discuté avec le coach. J’ai travaillé ma défense pour rester au jeu, je m’applique, je donne le maximum et j’ai retrouvé mon shoot. J’ai repris confiance lors du 3e match contre Habay. La deuxième manche, mardi, à Rulles? On sera serein. Et il faudra à nouveau être concentré et agressif en défense. "

Du côté gaumais, Simon Lamy a dominé en défense dans la raquette et excellé au contre, mais il relève surtout l’aspect offensif: " Les shoots ne sont pas rentrés. Les lancers francs non plus, et pour moi le premier. Et on a surtout manqué de jeu collectif. Quand on joue nos systèmes, on arrive à quelque chose. Mais on a été bien trop personnels. Les Arlonais ont bien joué et ont été plus collectifs que nous. Ils coupaient bien dans le dos. Mais je m’attendais à un meilleur Rulles. C’est une claque. On est obligés de se réveiller mardi et de se battre en équipe, si on veut revenir à Arlon le week-end prochain. "

Les Rullots se verront ce lundi soir pour une séance de shoots. "Ce n’était pas prévu, mais là, on a besoin d’un entraînement" , glisse le coach Mathieu Fivet.