Grandjean quitte le Fola Esch et porte plainte contre Zitelli

En effet, Sébastien Grandjean n’a pas seulement annoncé son départ, il a aussi, plus tard dans la soirée, décidé de porter plainte contre David Zitelli, l’ancien joueur de Nancy et du FC Bleid, ex-adjoint aussi de Pascal Carzaniga. Une plainte pour "coup au visage" que lui aurait asséné celui qui a repris les rênes de l’équipe de Mondorf il y a quelques semaines. "Je suis dégoûté , confiait hier matin l’entraîneur arlonais, quelques heures après avoir passé un scanner. Quand Mondorf a égalisé, Dino Ramdedovic (NDLR: joueur de Mondorf) est venu m’insulter. Je n’ai rien dit, l’arbitre lui a mis une rouge. À ce moment, David Zitelli est sorti de sa zone technique pour me menacer, me disant de bien faire attention à moi.Rien de grave jusque-là; les insultes, les provocations, on va dire que ça fait partie du match. Après, on tourne la page et on passe à autre chose."

Cela n’a pas été le cas cette fois cependant. "C’est ensuite que ça s’est aggravé, poursuit Grandjean. Je suis rentré dans notre vestiaire, j’ai annoncé au groupe que je ne poursuivrais pas puis quand je suis ressorti, Zitelli sortait de son vestiaire aussi. Il m’a bousculé fortement. Je lui ai dit: “Mais, t’es fou!” et j’avais à peine fini ma phrase qu’il m’a mis un coup de poing au visage avant de filer. Devant témoins. J’ai déposé plainte et je suis allé à l’hôpital pour un scanner."

Contacté par nos confrères du Quotidien, David Zitelli a contredit la version de son vis-à-vis. "Il n’y a pas eu de bagarre, assure le technicien français. Cela a juste chauffé un peu parce que, comme d’habitude, il a fait son cinéma, provoqué et même insulté, ce que je trouve pitoyable pour un éducateur. Je ne suis pas au courant de cette plainte auprès de la police, mais je me tiens à son entière disposition, je ne suis ni un fuyard, ni un bandit. Je n’ai tué personne. C’était juste une altercation. Il n’y avait pas de couteaux, pas de pistolets." Une affaire à suivre donc.

Besoin de souffler

En attendant, concernant son départ du Fola, Sébastien Grandjean ne fait aucun mystère quant à ce qui l’a motivé. "J’ai tout simplement besoin d’un break , dit-il. Sur le plan sportif, je viens de vivre deux saisons extraordinaires, avec un titre, une belle aventure européenne puis une 3eplace inespérée après tous les départs et les pépins au sein du groupe, mais je dois souffler. Je passe dix heures au boulot, puis j’enchaîne avec trois heures au foot; je n’ai plus de vie à côté. Est-ce un break définitif? Je ne peux pas répondre, je n’en sais rien. Je reste un passionné, mais je dois aussi penser à ma famille."