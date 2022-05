Murcia… et ses poteaux envoient Freylange en demi-finale de la Coupe

Après une première mi-temps équilibrée et quelques occasions franches de part et d’autre, l’esprit de la Coupe a envahi le terrain de Freylange. Grâce à un excellent Labranche et un Murcia avec son assurance habituelle, les gardiens ont gardé un 0-0 qui aurait pu se transformer en un 3-3. D'un côté, les Sudistes ont dominé collectivement la rencontre et avaient plus de répondant physique que les Rouge et Bleu. De l’autre, Roset et Macoir se sont offert un nombre impressionnant de face-à-face avec Murcia, profitant d’une défense remaniée en l’absence de Gengler et Laffargue. Défense qui a pas mal pataugé dans son axe central.