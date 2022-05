Meix retrouve de sa verve, au bon moment

D’un côté, une équipe, l’UCELiège, qui restait sur cinq succès consécutifs. De l’autre, des Méchois pas encore totalement remis de leur échec in extremis dans la course aux lauriers provinciaux. Pourtant, samedi, ce sont bien les Gaumais qui sont apparus les plus fringants sur l’ensemble des 90minutes. Peut-être pas en tout début de rencontre, quand ils étaient encore occupés à chercher leurs marques au sein d’un onze une nouvelle fois remanié par la force des choses, essentiellement dans sa ligne offensive. Ni dans les minutes qui ont suivi le repos, lorsque les Liégeois, alors menés – et poussés par une centaine de supporters très colorés et arrivés près d’une heure avant la partie –, ont tenté de mettre la pression devant le domaine défendu par un Gérald Brolet encore une fois souverain et rassurant.