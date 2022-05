Les filles de Rulles ratent le titre d'un rien

Rulles, où Lamouline a finalement dû faire l’impasse, démarre très bien: 10-1 sur une bombe de Dumay (5’).

Hutlet et Fivet, après une récupération haute d’une Dumay, qui a pris une autre dimension au fil de la saison, se chargent de maintenir l’écart: 18-9 et finalement 18-11 après dix minutes.

Malgré un creux offensivement, Rulles résiste grâce à sa défense qui empêche Charleroi de s’exprimer. Et malgré la présence de Mukeba et Kenny, Rulles tient la route au rebond: 21-15. Mais voilà, Rulles ne parvient toujours pas à marquer.Les ratés se succèdent et Charleroi en profite pour revenir à 21-21 et même pour passer devant sur le buzzer grâce à une interception de Vandewattyne: 21-23. "Nous avons raté plusieurs petits paniers faciles tout au long du match et nous n’avons pas su aller chercher beaucoup de lancer s, explique Mathieu Fivet. En face, Charleroi a beaucoup moins raté. Et dans des matches pareils, c’est ce qui fait la différence."

Hutlet a eu le ballon de l’égalisation

En seconde période. Rulles s’accroche: 25-25 par Fivet, 32-32 sur une bombe de Donnez qui écopera de sa quatrième faute quelques secondes plus tard, mais Charleroi est devant à la demi-heure: 34-38. Dans une ambiance de folie, un panier de Jacob relance tout à trois minutes trente de la fin: 42-44. La bombe de Cambioli donne de l’air à Charleroi, mais Fivet réplique: 44-47 (38’).

À distance, Fivet passe à deux doigts de l’égalisation, mais Charleroi assure sa victoire aux lancers: 44-50. "Je suis fier des filles et de ce qu’elles ont réalisé, note Mathieu Fivet . Charleroi nous a pris au sérieux, nous a respectés et nous avons su faire douter cette équipe. Je n’oublie pas que notre premier match de la saison, c’était justement à Charleroi.Nous avions pris plus de vingt points et il n’y avait jamais eu match.Dix mois plus tard, nous sommes parvenus à battre cette équipe une fois en play-off et nous avons su les faire douter une deuxième fois."