La volée de Polet annule la boulette de Henrotte

Les Houffalois menaient alors depuis près d’une heure, à la faveur d’une offrande du gardien local Simon Henrotte dès la 6’. Héros de la séance de tirs au but au tour précédent, à Oppagne, le keeper bomalois a tenté un crochet audacieux devant Van Der Cruys. Trop long, le dribble s’est transformé en passe décisive pour Samuel Roland.

Lequel a ensuite laissé son père Stéphane (53 ans!) fermer la boutique, au sein d’une arrière-garde houffaloise jamais mise en péril, sinon sur le but de Polet.

La chaleur, un terrain sautillant, de l’enjeu: les conditions n’ont pas vraiment donné envie aux joueurs de prendre des risques et de saborder leurs chances avant le match retour. Bomal, supérieur dans l’impact physique avec ses déménageurs Marchal et Milcamps devant la défense, et Houffalize, avec sa vivacité (23 ans de moyenne d’âge si on retire Roland), se sont rendu coups pour coups dans la ligne médiane sans donner énormément de boulot aux deux gardiens. "Ces matchs de tour final se jouent au mental, observait le responsable sportif houffalois Éric Lejeune après la rencontre. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui émerge. Il y a dix ans, avec la Winaloise, on s’est fait sortir par Sainte-Marie-Wideumont. Si on avait rejoué ce match cent fois, on l’aurait gagné 99 fois."

Toujours est-il que le suspense reste entier avant le match retour, qui se déroulera sur l’immense terrain A de Saint-Roch.

BOMAL: Henrotte; Querelle (81’, Maréchal), Schaffrath, Charneux, Belliere; Marchal, Milcamps (69’, Hamelryck), James (84’, Houard); Neuville, Ponthir (76’, Shehu), Polet.

HOUFFALIZE B: Barthelemy; Brisy, Closon, St. Roland, Henquinet; Blaise, Renquin, Lhoas (64’, Munioka); Besseling (72’, Tombal), Van Der Cruys (78’, Hinck), S.Roland (84’, Lutgen).

Arbitre: J.-L.Guillaume.

Assistance: 160.

Cartes jaunes: Henrotte, Neuville, Ponthir, Renquin.

Buts: S.Roland (6’, 0-1); Polet (70’, 1-1).