En attente d’une décision du côté de Durbuy impactant sa saison prochaine, Ethe peut toujours rêver d’une nouvelle coupe à son palmarès. En écartant sans trop de peine Vaux-Noville (score final: 3-1), Ethe s’offre une demi-finale contre Libramont, vainqueur dans la douleur de Messancy, champion de 2A (score final: 2-1). L’occasion pour les Cassîdjes de montrer leur véritable valeur dans cet affrontement contre le récent champion ?

Le match qu’il ne fallait pas louper ce dimanche, c’était Assenois - Aubange. Cueillis à froid par l’ouverture du score de Bellanger sur penalty, les locaux se sont retrouvés, quelques minutes plus tard, en supériorité numérique suite à l’exclusion de Brabant (remplacé dans les cages par Koenig). Coup dur pour Aubange qui, de plus, voit Leva claquer deux buts en quelques minutes. On pensait alors voir Assenois gérer le reste de la rencontre, il n’en fut rien. Un chassé-croisé permanent et de nombreux goals ont maintenu les spectateurs en haleine toute cette partie, conclue par le 3e but de la journée de Leva offrant la qualif’ en demi à la dernière équipe de 2e provinciale (score final: 5-4).

Assenois ira défier Freylange, vainqueur de Bastogne, lors des tirs aux buts, puisque les deux équipes n’ont pu se départager lors des 120 minutes de temps réglementaire (score final: 1-1).

Les demi-finales se joueront le mercredi 1er juin.