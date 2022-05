Assenois se fait peur, mais continue à rêver

Après avoir sorti Arlon au tour précédent, Assenois s’offre une nouvelle équipe de P1. Mais les hommes de Stéphane Dubois ont souffert alors qu’ils avaient le match en main. En supériorité numérique pendant 84 minutes, et face à un adversaire qui devait évoluer avec un joueur de champ dans les buts, Assenois a mené deux fois (2-1, 3-2) avant de devoir courir après le score à un petit quart d’heure du terme quand Bossenec a profité d’un énième cadeau dans la défense locale pour mettre Aubange aux commandes. Mais comme souvent cette saison, la puissance offensive d’Assenois a fait la différence. Trois buts pour Leva, deux roses pour Manand et un Vandaele dans tous les bons coups, le trio magique de Stéphane Dubois a une nouvelle fois répondu aux attentes. Et si Toussaint et Leva avaient plié le match au retour des vestiaires, Assenois aurait probablement pu passer une deuxième mi-temps bien plus tranquille. En attendant, Stéphane Dubois pouvait savourer: neuf victoires de rang, une qualification au tour final de P2 et une place en demi-finale de la Coupe, Assenois est en pleine forme. Mais la troupe du président Kerger devra resserrer les boulons derrière lors des prochaines échéances pour continuer à rêver. "Sur les quatre buts qu’on prend, tu as trois cadeaux et un penalty , dit Stéphane Dubois. C’est dommage de se faire peur, mais c’est aussi dommage de ne pas avoir été plus efficaces. Cela faisait quelques matches que nous marquions facilement et ici, nous en mettons cinq, mais nous en ratons encore beaucoup."