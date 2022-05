Titre ou pas, Rulles fera la fête dimanche

«Super apprentissage»

Mais quand on fait remarquer à Mathieu Fivet que Rulles est pourtant parvenu à battre Charleroi deux fois cette saison (NDLR: les deux fois à domicile), le coach rullot réplique que "pour gagner, il faut livrer le match parfait. Nous avons su le faire dimanche dernier, il faudra le reproduire demain si nous voulons décrocher ce titre. Mais dans tous les cas, nous n’aurons aucun regret. Et c’est un super apprentissage pour l’an prochain car en R1, des matches parfaits, il faudra aussi en livrer. Et nos rencontres face à Charleroi sont encourageantes pour la suite. Car même si on perd de 20 points mercredi, on n’a pas été ridicule et il y a eu match pendant une mi-temps."

Titre ou pas titre, Rulles entend bien faire la fête dimanche avec son public toujours très chaud. "Il faut vraiment remercier les supporters qui étaient encore très nombreux mercredi, en déplacement , commente Mathieu Fivet . Quoi qu’il arrive dimanche, nous ferons la fête car nous devons fêter notre montée en R1. Car, quoi qu’on en pense, cette montée est méritée. Dans le pire des cas, nous terminerons deuxièmes du championnat. Mais il est temps de souffler car les organismes ont beaucoup souffert. Je sens bien que les joueuses ont enchaîné les matches."