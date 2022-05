Le Barvautois Simon Grégoire fait la nique aux meilleurs mondiaux

Déjà vainqueur en open, et deuxième au scratch, de la première étape du BeMC, un contre-la-montre de 21 km, Simon Grégoire a remis cela en remportant la deuxième étape ce vendredi. Un marathon de 85,8 km avec 2580 m de dénivelé positif, qu’il a bouclé en 3 h 44’19, avec quasiment sept minutes d’avance sur son plus proche poursuivant, Jo Pirotte. Le Barvautois a conforté par la force des choses son leadership au général, comptant plus de 10 minutes d’avance sur ce dernier.