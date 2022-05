C’est désormais chose faite, puisque le Gouvion a ajouté ce dimanche son nom au palmarès du GTLC, le Grand Trail des Lacs & Châteaux. Il a triomphé au sommet de la piste de ski d’Ovifat sur la distance de 85 km, avec 3500 m de dénivelé positif, en 8 h 07′. Florentin Gooris a littéralement écoeuré la concurrence, en laissant son plus proche poursuivant, Loïc Salmin à 33 minutes. Oui vous avez bien lu, et sur une course ayant rassemblé 301 coureurs.

Le Tharé a tout naturellement dédié son succès à son équipier et ami Laurent Némégaire, décédé il y a quelques jours des suites d’une chute mortelle lors d’un trek en Ecosse.