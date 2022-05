Je ne dirais peut-être pas cela, mais ça fait du bien de voir une nouvelle génération se mettre en place. Nous, à Arlon, on ne s’attendait peut-être pas à arriver directement en finale, dès notre première saison complète en P1, mais on y est et je trouve qu’on le mérite. Et je pense que ça doit être la même chose à Rulles.

Il y a de l’excitation dans le vestiaire arlonais?

Oui. On est excité, impatient de jouer, et très motivé. On va se surpasser pour la finale. Avant le premier match contre Habay, il y avait un peu de stress, mais je pense que c’était un bon stress, parce qu’on ne savait pas à quoi s’attendre.

Si vous aviez pu choisir votre adversaire, vous auriez opté pour Rulles ou Libramont?

J’aurais choisi Rulles. C’est une équipe de jeunes, qu’on connaît très bien et qu’on affronte depuis qu’on est en U10. Et c’est bien pour la province qu’une équipe de jeunes va monter en régionale. J’espère que ce sera nous. On a envie de découvrir.

Vous avez assisté aux deux victoires de Rulles contre Libramont en demi-finales. Qu’en avez-vous retenu?

J’ai juste eu peur pour les Rullots en première mi-temps à Libramont. Mais ils se sont réveillés et par la suite, ils ont été plus présents en défense, plus agressifs et ils en voulaient plus que Libramont. Jacquemin a été très bon. Et au deuxième match, Tinant et Lamy ont fait la différence sous l’anneau.

Sous l’anneau, Rulles a plus de joueurs que nous. Il nous faudra un bon Vukovic pour espérer la victoire.

Il va y avoir un gros combat dans la raquette entre Vukovic et les Rullots Lamy, Tinant et Collignon?

À mon avis, oui. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Sous l’anneau, Rulles a plus de joueurs que nous. Il nous faudra un bon Vukovic pour espérer la victoire. Mais il ne sera pas seul. Cornet et Mouaffo feront aussi le travail.

Et de votre demi-finale contre Habay, il y a des leçons à tirer?

On doit essayer de mieux démarrer les rencontres, avec la même agressivité qu’on a en fin de match. Il va falloir être meilleur au rebond, parce que je pense que Rulles est plus grand et plus physique que Habay. Et il faudra aussi mieux shooter à distance. Et peut-être soigner les paniers faciles et les lancers francs.

On a vu un très bon Mathys Van Hamme. Vous avez pris de l’assurance en cette fin de saison?

C’est vrai que je me sentais très bien. Et je suis motivé et mieux entraîné. J’ai tout fait pour aider l’équipe. J’ai été plus présent dans la raquette que pendant la saison régulière, que ce soit en pénétration ou en défense sur Jehasse.

La plupart des coaches de P1 font de Rulles le favori de cette finale. Votre avis?

Ça ne m’étonne pas. Rulles a été très bon en demi-finale. Par rapport à ce qu’on a montré contre Habay, ils ont été meilleurs. Mais on ne peut pas comparer, parce que ce n’était pas les mêmes adversaires. On n’aura rien à perdre. Et on sait qu’on peut les battre.