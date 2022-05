Ethe veut prendre son nouvel élan dès ce dimanche

Infrastructures rénovées Installation d’un éclairage LED au terrain A (et déplacement de l’ancien sur le terrainB), transformation de locaux de rangement en deux vestiaires supplémentaires, clôture de l’enceinte, rafraîchissement des installations, réfection des terrains sont au programme.

Comité étoffé Sylvain Delmelle sera le président, Daniel Bruon le vice-président, l’ancien gymnaste Valère Dropsy et Arnaud Baillieux, ancien joueur chez les Cassidjes, qui dirige une fiduciaire au Grand-Duché, intègrent aussi un comité où, finalement, Michaël Bruon restera même s’il avait démissionné en avril. D’autres personnes sont nommées pour endosser des responsabilités plus opérationnelles (communication, équipements, etc.).

Joachim, mais aussi Arend Rayon transferts, NathanCollin et LouisSaintmard arrivent comme prévu de Saint-Mard. Aurélien Joachim a signé une convention portant sur deux ans et Donovan Maury a finalement prolongé comme joueur. Gaël Arend, qui reprend du service, va très probablement retrouver aussi le stade Servais. Et les Verts espèrent également enrôler Benjamin Schmit. L’ex-Virtonais hésite à rester à Rodange parce qu’il travaille à la rénovation de sa maison et ne souhaite pas s’entraîner plus de trois fois par semaine. Mais l’idée de jouer en P2 ne l’emballe pas trop non plus. Donneaux (Arlon) et Beernaert, eux, s’en vont. La plupart des autres joueurs ont prolongé, mais Reichling et A.Petit demeurent indécis car ils n’ont guère envie de jouer en P2 tandis que K.Petit pourrait arrêter de jouer.

Cognart déjà dimanche L’équipeA des Cassidjes sera donc dirigée la saison prochaine par le duo Steve Gustin – Sébastien Cognart. Et même dès ce dimanche. "On profite de cette chance qu’on a d’être encore en Coupe pour mettre déjà des choses en place pour la saison prochaine , précise Sylvain Delmelle. Comme je l’ai dit aux joueurs, après ce championnat décevant, j’espère qu’ils vont tout faire pour montrer que le changement s’opère déjà maintenant."

Gomrée, T1 de la P3 Jeremy Vanneroy vient, lui, comme entraîneur des gardiens et Thierry Kimplaire se chargera de la préparation physique en début de saison. Philippe Gomrée arrive aussi de Saint-Mard pour prendre en charge l’équipe B qui a été remise sur pied et jouera en P3. Avec des éléments comme A.Reuter, K.Collin, M.Tinant, A.Breda, B.Schoore, A.Willaime, E.Gustin ou K.Labarbe, elle devrait y jouer un rôle en vue.

Cinq autres équipes Ethe alignera aussi des U21, une équipe réserve et trois autres équipes plus jeunes la saison prochaine. " Parce que l’ambition ne concerne pas seulement l’équipe première, termine Sylvain Delmelle. On portera surtout notre attention sur cette envie d’étoffer les équipes de jeunes, de redévelopper un projet local basé sur la formation. L’incertitude concernant notre division? Bien sûr que ça nous arrangerait si c’était en P1, mais quel que soit le niveau, le projet ne changera pas. Et si on doit passer par la case P2, pas question d’y aller en pensant qu’on va tout renverser sur notre passage. J’insisterai beaucoup sur le respect de tous les adversaires."