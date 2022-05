" On sera au grand complet , se félicite Gaëtan Simon, le capitaine de cette équipe de Villers-devant-Orval. Il faut avouer que l’on ne connaît pas cette équipe de Givry B et pour être honnête, on n’a pas essayé d’avoir des informations. " Givry B, sixième en championnat, effectuera le déplacement en car. " Ce match, c’est un peu la récompense de notre saison , dit Dany Baclin. Je devrais me déplacer sans Fautré ou encore les Dufrasne qui ne peuvent pas venir avec nous comme ils ont joué en A (NDLR: Lapraille, lui, pourra jouer) . Ce que je connais de l’adversaire? On m’a dit que Villers avait un très bon joueur dans le milieu du jeu avec deux gars qui pistonnent pas mal sur les flancs. "

Muno – Gouvy B

Sèchement battu face à Rossignol au tour final, le moral des Munassiens est-il touché? Le noyau sera le même que celui qui a été aligné la semaine dernière avec un David Loits et ses 45 buts qui aura l’envie de ne pas disputer sa dernière rencontre pour Muno. L’entraîneur gouvion Nicolas Lemaire doit faire avec les nombreuses absences de son groupe. La cause: plusieurs jeunes de son noyau ont joué avec l’équipe A et ne peuvent prendre part à la coupe, comme le prévoit le règlement.

" Certains de mes jeunes ont reçu comme récompense durant la saison le fait de pouvoir goûter au niveau de la D3, dit Nicolas Lemaire, le coach. Ils sont pénalisés ." Lionel Creppe sera de la partie.

Ochamps B – Bouillon A

Les deux pensionnaires de P3C se retrouvent pour la troisième fois après un succès pour chacune des équipes.

" Nous évoluerons sans pression, commente Christophe Plennevaux, le coach d’Ochamps. Bouillon est solide et nous sommes privés de quelques joueurs qui ont évolué en A… "

En face, Frank Warin a annoncé qu’il ne rempilerait pas la saison prochaine, mais veut aller au bout de cette coupe. " Ce qu’on veut, c’est passer, mais je suis privé de Szwed et Ampolini" , note le coach

Pour rappel, Sainte-Marie-sur-Semois s’est qualifié mardi pour les demi-finales en s’imposant 1-0 face à Rossignol.