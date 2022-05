Un premier et dernier tour, Aubois?

Clément, il ne fait plus de doute, depuis peu, que vous allez quitter Meix en fin de saison. Pourquoi ce choix?

Pour le dire franchement, j’ai choisi de partir parce qu’on ne joue pas assez sur le synthétique. Je n’arrive pas à concevoir que le club privilégie l’aspect financier plutôt que l’aspect sportif et le plaisir des joueurs (NDLR: le terrain synthétique se trouvant plus éloigné de la buvette que le terrain en gazon naturel).

Mais vous savez bien que dans le foot actuel, l’argent est le nerf de la guerre?

Je peux le comprendre, mais est-ce que ça fait une si grosse différence? Pendant la durée du match, les spectateurs ne passent quand même pas toutes les cinq minutes à la buvette. Cela ne me dérangerait pas de jouer sur le terrain naturel si celui-ci était en bon état, mais il est trop sautillant. Ce n’est pas en adéquation avec le jeu qu’on veut proposer. Prenez encore le but qu’on encaisse contre Ethe. Au départ, c’est un mauvais rebond qui surprend un de nos défenseurs. En hiver, on a joué trois matches consécutifs sur le synthé, on a mis au moins quatre buts à chaque fois.

Le choix de votre future destination va donc être dicté par la qualité du terrain sur lequel vous évoluerez?

Notamment, oui. Le terrain du match en tout cas, car ça ne me dérange pas de m’entraîner sur un mauvais terrain si je joue sur un bon le week-end.

Vous savez déjà où vous irez? Vous privilégiez la Belgique?

Non, pas nécessairement. J’ai eu quelques contacts (NDLR: avec Bleid, semble-t-il), mais c’est encore assez vague.

«Sur le banc? Je comprends le coach»

Vous figuriez parmi les joueurs les plus utilisés en championnat, mais vous avez été relégué sur le banc pour le tour final provincial. Une décision que vous comprenez?

Oui. D’une part, parce que le coach veut aussi récompenser les jeunes qui ont eu moins de temps de jeu. Et d’autre part, parce que je suis un peu dans le creux actuellement.

Vous vous sentez fatigué?

Un peu, oui. Et ce n’est pas illogique. Je ne dois pas avoir manqué plus de trois entraînements cette saison et rappelez-vous qu’on a repris les entraînements dès le mois de mai après l’arrêt dû au Covid. Je commence à avoir besoin de souffler, je pense. J’approche de la trentaine, la récupération est un peu moins évidente qu’à 20ans.

Le jeu de Meix est moins fluide aussi et ça convient sans doute moins au joueur de combinaisons que vous êtes?

Il y a de ça aussi. On joue moins bien. Je ne dis pas que c’est uniquement à cause du terrain, mais ça n’aide pas. En outre, on saute un peu trop les lignes, on cherche moins les milieux de terrain, on abuse de longues balles. La semaine dernière, je suis monté au jeu et je n’ai pas touché un ballon.

C’est la pression que vous subissiez dans la course au titre qui a influencé l’équipe en ce sens?

Je ne sais pas trop. Je pense aussi que les adversaires ont réussi à mieux lire notre jeu et ont tenté de le contrer en proposant un bloc bas. Face à cela, il faut des attaquants capables de jouer en combinaison, dans de petits espaces et on n’a pas vraiment ce profil. Les nôtres préfèrent jouer dans la profondeur.

Affronter un club qui vous connaît moins sera peut-être un avantage dans ce cas?

Peut-être. Nous serons sans doute moins attendus qu’en championnat. Maintenant, nous comptons aussi beaucoup de blessés. On va essayer de faire du mieux qu’on peut. Mais quoi qu’il arrive dans ce tour final, cela n’effacera pas totalement la déception de la perte du titre lors de l’ultime journée.