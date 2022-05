Thomas, cette première victoire de l’année est-elle inattendue ou l’aviez-vous envisagée?

Après deux années de Covid et une fracture de la jambe l’an passé, je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de me préparer pour entamer la saison. Au fil des rendez-vous, j’ai vu que je pouvais jouer quelque chose, j’ai intensifié ma préparation et cela a payé.

On peut dire que vous avez réussi la journée parfaite?

Oui. Dès la séance d’essai qui définit la place sur la grille de départ, je réussis le meilleur temps, ce qui me permet de choisir ma position sur la grille de départ.

Un énorme avantage quand on évolue dans la poussière?

Effectivement, mais jusqu’à la fin, j’ai été mis sous pression et ce n’est que dans les derniers virages que j’ai pu assurer ma première place. Le circuit glissant avec beaucoup de pierres convenait bien à mon pilotage. Il ressemble assez fort à celui de Mellier que je connais très bien.

Cette première victoire vous replace avantageusement au championnat. Pensez-vous désormais au titre?

Je dispute ma première saison en junior et ma septième course dans cette catégorie après avoir couru en espoirs 85cc. Cela avait très bien commencé avec une deuxième place au premier rendez-vous à Libin. Par la suite, quelques ennuis mécaniques, comme une crevaison à Winville après deux tours alors que j’étais en tête, ont fait que l’écart avec mes adversaires au championnat s’est creusé. Je suis conscient qu’il ne me reste plus beaucoup de jokers, mais grâce à ma victoire, je me positionne à la troisième place au championnat et je vais tout faire pour être champion en fin de saison.

D’où vous vient cette passion pour le motocross?

À vrai dire, je n’ai jamais vraiment été passionné par un sport. J’ai débuté le motocross il y a seulement cinq ans. C’est mon papa (NDLR: Albert qui a roulé des années et qui est toujours actif à l’AMPL) qui m’a mis le pied à l’étrier. Il aurait d’ailleurs voulu que je commence plus tôt. C’est lui mon plus gros sponsor, aux côtés de quelques autres sans le soutien desquels je ne pourrais pas rouler.

Savez-vous vous entraîner régulièrement?

C’est là, le gros problème. Le manque d’infrastructures dans notre région nous oblige à faire des heures de route pour aller en Flandre ou en France et ce n’est pas toujours évident avec le boulot (NDLR: électricien).

Vos ambitions à plus long terme?

Passer dès l’an prochain à la catégorie "senior" et y jouer les premiers rôles.

L’annulation de l’épreuve de Mellier, un sale coup pour vous?

Je la regrette énormément. Je pense qu’il y avait moyen de faire quelque chose de bien dans mon jardin.