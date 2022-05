"Il faut avoir l’objectivité de dire que mon équipe a été dominée et que Charleroi était plus fort, indique Mathieu Fivet. Il n’y avait pas photo.Contrairement au match de dimanche, Charleroi a joué beaucoup plus juste.Elles ont su s’exprimer à l’intérieur et surtout, elles ont largement dominé au rebond.C’est vraiment là que la différence a eu lieu.Et à un moment, quand tu as deux ou trois tentatives coup sur coup, le panier, il tombe."

Et pourtant, les filles de Mathieu Fivet ont fait jeu égal pendant toute la première période.Dans le premier quart-temps, tour à tour, Fivet, Laffalize et Dumay allument à distance. Jacob, Hutlet et Bernard mettent les lancers et Rulles reste au contact: 25-24 après dix minutes.

À distance, Rulles continue à montrer tout son talent.Après une bombe de Dumay, Laffalize plante cinq points et les deux équipes sont à égalité (32-32). Kenny et Mubeka déménagent ensuite dans la raquette et Charleroi est devant au repos: 42-38. "Mais pour le même prix, nous sommes à sept points à la pause, commente Mathieu Fivet. Anna prend un shoot désespéré sur le buzzer et c’est ce qui nous permet de rester au contact."

«Les cartes en main pour passer devant»

C’est à la reprise que les Gaumaises coincent.Mukeba, Mense et Stefek font la différence et derrière, les filles de Lionel Dorange ferment la boutique.Rulles ne peut que constater les dégâts: 61-46 à la demi-heure. Une avance que Charleroi va encore accentuer dans les dix dernières minutes pour s’imposer 75-55. "Ce qui est dommage, c’est notre entame de seconde période car nous aurions pu recoller.Nous avons eu les cartes en mains pour passer devant et nous avons loupé le coche.Et pour le reste, Charleroi a pris le dessus et nous n’avons plus vraiment su les inquiéter.Notre adversaire mérite sa victoire", dit Mathieu Fivet.

La troisième manche aura lieu ce dimanche matin à Rulles.Le coup d’envoi est prévu à 11h.