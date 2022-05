Le test-match entre Messancy et Marche a fini en baston

Mercredi soir, c’est à Libramont qu’une bagarre a éclaté. Dans les derniers instants d’un très tendu test-match pour le titre en 2e provinciale B de football en salle, opposant le FC Messancy à MF FL Marche. Une empoignade entre deux joueurs a dégénéré en bagarre quasiment générale, mêlant joueurs et supporters qui devaient être une quarantaine dans la salle. Il a fallu près d’un quart d’heure pour que le calme soit rétabli et le gérant de la salle a préféré ne pas ouvrir la buvette pour éviter que la tension remonte d’un cran. Présent sur place, Freddy Merlot, le président du Comité provincial, se disait dépité. « Après la violence verbale, on passe de plus en plus à la violence physique, regrette-t-il. Ce que j’ai vu mercredi est déplorable. On sentait que c’était électrique, que les acteurs avaient un œuf à peler après un précédent affrontement qui avait déjà été tendu et que ça pouvait partir en sucette à tout moment. Un joueur de Messancy, qui n’en est pas à sa première dans le genre, était dans le coup. En face, il y en avait aussi l’un ou l’autre au sang chaud. Quand vous pensez que même un arbitre de football en prairie s’est mêlé à cette bagarre, il y a de quoi déprimer. Il n’y a pas d’autre solution que de sanctionner encore plus durement face à de tels incidents. On a radié récemment un joueur qui avait frappé un arbitre et on recommencera s’il le faut. Mais je pense aussi que les clubs doivent agir et faire le ménage chez eux en sanctionnant ceux qui dépassent les bornes. »