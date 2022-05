Je pense qu’il s’agit, pour nous, du pire tirage possible. Se rendre chez le champion de P1, ce n’est vraiment pas un cadeau, même si les Mauves n’ont pas dominé leur championnat outrageusement. Lefort, Villalba, Warlomont… Ce sont des noms connus dans toute la province.

Vous avez décroché le titre en P2A. En terminant le championnat avec 76 points sur 78, on peut dire que Messancy est déjà une équipe de P1, non?

N’allons pas trop vite en besogne. Nous avons réalisé un championnat exceptionnel, c’est vrai, mais il y a un fossé entre la P1 et la P2. Nous comptons quelques joueurs d’expérience, qui ont déjà évolué à ce niveau (NDLR, Boelen, Caprasse, Poncin, Douret, Berkane, Joly, Schmit, Menon, Gouman…), mais d’autres, comme Semedo, Guzman ou De Sousa, vont seulement le découvrir. Un garçon comme Antonin De Sousa (ailier) pourrait clairement être l’une des révélations du prochain championnat en P1. Mais il faudra le prouver sur le terrain. En première provinciale, être rapide et pas trop mauvais techniquement ne suffit pas. Quand tu prends une semelle d’un Van Geen ou d’un Hatert, tu comprends que tu n’es plus en deuxième provinciale. Dans cette division, les meilleurs joueurs jouent rarement en défense. En P1, tu es autrement surveillé.

C’est quoi le secret de Messancy? Ne perdre que deux points sur l’ensemble d’un championnat, c’est un exploit!

Notre force de caractère, je pense. Nous avons de la qualité, du talent, mais nous en avons toujours eu à Messancy. Je ne suis pas convaincu que l’équipe actuelle est beaucoup plus douée que celle qui avait atteint la finale de la Coupe en 2017 (NDLR, avec une modeste 5eplace en 2A cette année-là). En revanche, quelle force de caractère! On ne lâche rien. En novembre, nous gagnons 4-5 à Nothomb alors que nous perdions 2-4 à 25 minutes de la fin. C’est assez révélateur.

Les mérites de cette cohésion en reviennent à votre entraîneur, Romain Olle-Nicole?

En partie. Il est toujours positif et il peut, surtout, faire vivre la concurrence. Nous ne sommes jamais moins de 18 à l’entraînement. Cela pousse chacun à se remettre en question.

Il y a, tout de même, des joueurs indispensables dans l’équipe?

On forme une véritable famille, mais quand tu as un gardien comme Étienne Poncin, tu peux dormir tranquille. Il serait encore un des meilleurs portiers de P1. Avec le duo Boelen – Caprasse devant lui, on a une bonne assise défensive. Devant, De Sousa s’est fait un nom. Il devra confirmer en P1.

Et Douret? Vous êtes le meilleur réalisateur de votre équipe avec 21 buts…

Oui, mais j’ai beaucoup moins marqué au deuxième tour (NDLR, il était déjà à 15 en novembre). Le coach m’a fait reculer dans le jeu, car il estime que je ne suis pas assez rapide pour jouer devant (rires).

Vous poursuivrez l’an prochain?

Oui, je fais encore une saison. 31 ans, je commence à me faire vieux. N’est pas Omar Berkane qui veut (rires).