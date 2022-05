En battant Arlon, Libramont a pris une option sur le titre

J. Léonard met Libramont aux commandes, mais Chartry réplique directement. Les deux équipes ne se lâchent pas (28-27) avant que Henrion ne mette Arlon sur orbite avec deux points et le lancer: 28-32. Thouvenin suit le mouvement et Lemaire met un missile : 29-37. Léa Lempereur, impériale au deuxième acte, sonne la révolte de Libramont et d’une bombe, Adant remet les Mauves devant: 38-37. Libramont joue mieux, est plus précis offensivement et fait le trou avant la demi-heure: 46-40. "Je pense que les filles ont cru que c’était fini et ont moins bien joué , dit Serge François. Et en face, Libramont a eu une belle série, est revenu, a mieux joué à l’intérieur et a mis les paniers. Nous sommes battus par une équipe qui avait plus envie que nous pendant un quart-temps."

Léa Léonard fait passer l’écart à huit points. François met sa sixième bombe du match pour laisser Arlon dans le coup: 52-47 (35’). Dans un final débridé, Chartry permet à Arlon de revenir à trois points à cinquante secondes du terme: 56-53, mais Juliette Léonard assure la victoire des siennes, malgré une dernière bombe de Chartry: 58-56. "On connaît les filles. Parfois, on joue un peu au yo-yo, mais les filles savent se reprendre quand il faut" , termine Alex Stetco. La deuxième manche aura lieu ce mercredi soir à la Spetz. "Nous jouerons pour gagner le deuxième et puis revenir à Libramont. Mais la saison est un peu longue , avoue Serge François. D’autant plus que les examens vont commencer pour les filles."