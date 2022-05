Des Bertrigeois ambitieux, même sans Bodart

Sélectionné pour les championnats francophones d’épreuves combinées, qui se déroulent ces samedi et dimanche à Schaerbeek, Robin Bodart a finalement décidé de faire l’impasse sur ce rendez-vous. "Après discussion avec mes entraîneurs, j’ai décidé de ne pas m’aligner, explique le multiple champion de Belgique du décathlon. Je ne me sens pas encore prêt. En outre, je dois revoir tout mon schéma de préparation car il était principalement axé sur une éventuelle participation aux Universiades. Mais celles-ci ont été reportées d’un an en raison du Covid qui sévit en Chine (NDLR: elles étaient prévues à Chengdu, du 26juin au 7juillet). J’enrage un peu. À condition de réussir le minimum, cela aurait été mon premier rendez-vous international individuel. Normalement, je vais encore faire deux compétitions de perche en mai, à Lokeren ce dimanche, puis à Oordegem une semaine plus tard, avant de repartir sur un cycle de préparation plus long."