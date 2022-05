Demelenne: «Aucun stress, que du plaisir»

Thomas Demelenne, avec quel état d’esprit abordez-vous ce tournoi triangulaire pour la montée en P1?

Avec l’ambition d’aller au bout! Moi, je jouerai le coup à fond en tout cas. Je ne suis jamais monté sur un terrain pour perdre, donc ce n’est pas à 35 ans que je vais commencer à le faire. Et je pense que tous les joueurs sont animés de cette même motivation.

Dans le onze qui va commencer dimanche, combien de joueurs seront encore là la saison prochaine?

Attendez, je fais le tour (il réfléchit). Un ou deux. Martin Verlaine, qui a commencé la saison en B et nous a rejoints en cours de saison, restera. Et moi, je prendrai du recul, mais resterai à disposition. Tous les autres partiront.

Comment se fait-il qu’une équipe qui connaît un tel exode soit toujours aussi déterminée, fin mai? La logique voudrait que vous soyez totalement démobilisés…

C’est vrai qu’on termine fort. On a bouclé le championnat par un excellent 22 sur 24, avant d’éliminer Harre et Érezée aux tours précédents. Cela fait deux mois qu’on s’entraîne une fois par semaine, tranquillement. Notre force, c’est l’entente qu’il y a dans le groupe. On rit, on se chambre, on forme une bonne bande de potes.

Posons la question à l’envers, alors. Comment se fait-il, avec un tel esprit de camaraderie, avec de tels résultats (Melreux-Hotton a terminé 2eces trois dernières saisons) et avec de telles installations (terrain synthétique), que tous les joueurs partent en fin de saison?

Il y a eu des différends entre certains joueurs et le comité. L’annonce du départ de Thibault Collard fin janvier n’a rien arrangé. Il avait réussi à fédérer le groupe et chacun connaît sa capacité à animer les troisièmes mi-temps. Je pense que si le club avait désigné Kévin Yangara comme futur T1 un mois plus tôt (NDLR, début février, le club avait annoncé l’arrivée de Sébastien Collette comme futur entraîneur, avant de faire volte-face début avril et de nommer Kévin Yangara à sa place), il y aurait eu beaucoup moins de départs.

Vous jouez sans pression. Avantage ou inconvénient?

C’est clairement un atout. Aucun stress, que du plaisir. Quoi qu’il se passe sur le terrain, nous ne doutons de rien.

Melreux ne risque pas d’être ridicule s’il monte en P1?

Yangi (Kévin Yangara) remue ciel et terre pour trouver des joueurs. Il a déjà fait signer deux joueurs de Sprimont (Matondo et Ylyine de Liamchine), la preuve qu’il a des contacts. Si Melreux monte, je suis convaincu que d’autres joueurs signeront.

Et vous, pas envie de rejouer en P1 une dernière fois?

Moi, je prendrai du recul, tout en restant à disposition. J’ai 35 ans, deux enfants qui jouent au foot, je me suis mis au vélo… C’est assez étrange, finalement: quand je suis au foot, je n’ai plus envie d’y aller; et quand je n’y suis pas, j’aurais envie d’y être. Le plus dur, c’est en hiver, quand il faut enfiler trois bonnets et deux paires de gants pour s’entraîner…

Vous pouvez citer le nom d’un joueur de Bleid, votre premier adversaire dans ce tour final?

Mamadou Faye. Mais je ne connais personne d’autre.