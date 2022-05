AVANT DE LIRE

Ça n’en finit plus ! Les incidents sérieux autour des terrains de sport se multiplient ces derniers jours. Bagarre après le match de foot Virton – Seraing en espoirs, échauffourées après Meix – Ethe, matches du tour final des réserves sous protection policière, bagarre aussi dans les tribunes lors des finales de Coupe de la province en foot en salle, pugilat au tennis à Marche, rencontre de basket perturbée par les supporters carolos à Neufchâteau et, hier encore, un match de foot en salle qui se termine dans la confusion la plus totale à Libramont (voir ci-contre). Tout ça en moins de quinze jours. Quelques semaines plus tôt, une rencontre de 3e provinciale entre Toernich et Martelange avait également été marquée par des échanges de coups en tribune. N’en jetez plus, la coupe est pleine !