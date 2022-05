Assurées de monter en R2, les Arlonaises veulent le titre en P1

Et Auriane Chartry l’assure, Arlon veut prouver que la place en R2 est méritée."Cette montée, nous l’avons déjà en poche, mais nous voulons aussi l’obtenir sportivement, commente l’Arlonaise. C’est pour cette raison que nous allons nous donner à fond.Et je pense vraiment que les spectateurs assisteront à un beau match même si l’enjeu est moindre.Il faut bien se dire que c’est quasiment un match de R2 vu les effectifs donc, la qualité devrait être présente."

Cette saison, Libramont et Arlon se sont déjà affrontés à quatre reprises: deux fois en R2 et deux fois en P1.Le bilan?Deux victoires libramontoises au premier tour et deux succès arlonais après le passage à la nouvelle année. "Nous avons gagné nos deux derniers matches assez largement, mais cela ne veut rien dire.Les compteurs sont remis à zéro , indique Auriane Chartry. Pour moi, c’est du 50/50.Il faudra surtout parvenir à contenir Libramont à l’intérieur, avec une fille comme Frauenkron qui déménage dans la raquette. Nous, nous avons un style de jeu différent.Le fait de rester en R2? Nous voulions vraiment poursuivre à ce niveau.Je pense qu’en fin de saison, nous avons prouvé que nous avions notre place en régionale.Il nous a juste fallu du temps pour nous adapter, mais là, pour l’an prochain, nous serons prêtes directement.Et nous sommes en confiance avec cette fin de saison."

Notons que vu l’horaire, Lisa François devrait être absente du côté arlonais.