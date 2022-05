Tennis : la rencontre entre Marche et Anvers se termine en pugilat

"Je suppose que leur premier joueur et capitaine, Jelle Dugailly, a été très frustré de sa défaite contre Gauthier Martin, constate Lucas Perrang. Il a été imbuvable. Le reste de la rencontre nous a valu tricheries, insultes, tentatives de déstabilisation. Je n’avais jamais vu un tel climat dans une rencontre d’interclubs. Leurs supporters, les parents des joueurs s’y sont mis aussi. Heureusement, leur 3ejoueur, Dax Viroux, semblait gêné et a essayé sportivement de calmer les choses."

Empoignade générale et canardage après les doubles

Après les simples, les trois victoires marchoises de Gauthier Martin, Lucas Perrang et Mattéo Donolato ne permettaient pas aux "Mautchis" d’être optimistes.

"Notre sixième joueur, Germain Deflandre, s’est blessé à l’épaule et en plus, souffrait d’une espèce d’insolation, poursuit Lucas Perrang. Il avait perdu son simple nettement. De mon côté, malgré ma victoire, ma blessure récurrente au dos avait fait son retour. J’ai réussi à faire parler mon expérience pour prendre mon point, mais j’étais out pour le double. Nous étions dans l’obligation de gagner les deux seuls doubles qui allaient être vraiment joués." Deux doubles qui seront perdus de justesse, après une nouvelle kyrielle d’incidents. Dès le dernier point joué, les deux équipes sont montées sur le terrain pour une empoignade, avec des franches bousculades et des canardages de balles.

Malgré la défaite, Marche est qualifié avant de se rendre à Herve pour un match qui comptera pour du beurre. Les Anversois devraient les rejoindre pour autant qu’ils prennent un point contre la lanterne rouge de La Louvière. Les deux équipes ne pourront pas s’affronter dans le quart de finale du tour final, mais bien en demi ou en finale. Du spectacle en perspective!