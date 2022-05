RECONNAISSANCE "Depuis 2016, l’ambition du club, qui comptait alors 40 membres contre 150 désormais, était de proposer un événement de grande ampleur , déclare Jean-Michel Waltzing, secrétaire du Batifer. Il n’y a évidemment pas mieux que les championnats de Belgique dans notre pays. C’est une belle reconnaissance de notre travail."

TOUS NIVEAUX ET ÂGES Il y aura huit épreuves au total ce dimanche. Et on comptait quelque 600 inscrits mardi matin. Un promo (400 m, 14 km, 5 km) ouvrira le bal à 9h et un distance olympique (1500 m, 44 km, 10 km – départ à 15h30) le fermera. Deux triathlons pour les jeunes B (14-15 ans) et C (12-13 ans) sont aussi à la carte, et 3 duathlons "just for fun", gratuits, pour permettre aux 6-11 ans de se familiariser au vélo et à la course à pied.