0 Florenville n’aura pas ramené le moindre point en douze déplacements.

4 Le nombre de descendants, si Ethe n’est pas repêché. Tous des Sudistes, dont les trois derniers montants de 2A. Se retrouveront-ils tous les quatre dans cette série? C’est peu probable. Florenville risque, en effet, de basculer en 2B.

5 Le nombre de points de la lanterne rouge, Florenville. Seuls Saint-Léger (1 point en 16 matchs en 2020) et Jamoigne (5 points en 30 matchs en 2010) ont fait pire ces quinze dernières années.

6 On retrouvera une série à 14 en P1 la saison prochaine. Avec près d’une moitié de nouvelles équipes, six au total. À savoir Gouvy et Oppagne, descendants de D3, ainsi que Houffalize, Chaumont et Messancy, champions de P2. Le sixième arrivant sera le vainqueur du tour final de P2: Bleid, Assenois ou Melreux-Hotton.

7 Le nombre d’entraîneurs qui avaient misé sur Arlon, avant le championnat. L’équipe du chef-lieu termine, finalement, à une décevante 4eplace. Ils sont six, en revanche, à avoir vu juste: Bouillenne, Ricci, Gilles, Tucci, Gomrée et Leemans avaient parié sur Libramont. Le futur coach de Bastogne a le nez fin, car il avait aussi pronostiqué la 2eplace de Meix-devant-Virton, qu’aucun autre T1 ne voyait dans le Top 2.

8 Freylange et Vaux-Noville sont les deux équipes qui ont gardé le zéro le plus souvent: huit fois au total. C’est mieux que Longlier (7), Libramont, Meix et Sart (6). Les Méchois, qui avaient réalisé 5 clean-sheets après neuf journées, n’ont tenu le zéro qu’une seule fois sur les 15 derniers matchs.

10 La place finale d’Ethe. Depuis leur remontée en P1 en 2014, les Cassidjes avaient toujours terminé dans le Top 5.

12 On dit qu’avec des nuls, on n’avance pas, et cela se confirme. Ethe, qui a perdu le même nombre de matchs que le troisième, Longlier (7 défaites), termine à 18 points des Ardennais. La faute à ces douze partages…

13 Vaux-Noville a pris plus de points face aux quatre premiers (13/24) que contre les quatre derniers (9/24). Les Étoilés ont battu à deux reprises Longlier, mais ils se sont inclinés tant à l’aller qu’au retour contre Saint-Mard.

14 Le nombre de joueurs, dans l’effectif libramontois, qui avaient déjà connu l’échelon national avant ce championnat.

18 Meix-devant-Virton est resté invaincu pendant 18 journées avant de chuter, à Vaux-Noville. Les hommes de Philippe Petit n’avaient perdu que 8 unités en 18 matchs. Ils en ont abandonné 12 sur les six derniers.

20 Après vingt saisons dans les divisions provinciales (19 en P1, 1 en P2), Libramont retrouve enfin la nationale.

20 Le nombre de journées durant lesquelles Meix-devant-Virton a été seul en tête du championnat. Les Gaumais ont pris les commandes lors de la 4e journée avant de se faire doubler par Libramont lors de l’ultime rencontre.

20 Longlier – Aubange, Florenville – Aubange, Freylange – Saint-Mard… Autant de rencontres qui n’ont pas dépassé la barre des 20 entrées payantes.

23 La moyenne d’âge de l’effectif de Longlier à l’entame du championnat. On ne dénombre pas un seul trentenaire dans le groupe de Damien Tucci!

25 Libramont, Meix-devant-Virton et Vaux-Noville ont été les équipes les plus performantes à domicile, avec un bilan de 25 sur 36.

27 Meix-devant-Virton peut se targuer d’avoir la meilleure défense de la série, avec 27 buts encaissés. Cela reste beaucoup: c’est la première fois depuis 2014 qu’aucune équipe de P1 n’encaisse moins d’un but par match en moyenne.

29 Vaux-Noville, 10eà l’issue du premier tour, est l’équipe qui a réalisé le meilleur deuxième tour dans la série. Les Étoilés ont pris 29 points sur 36, soit 17 de plus qu’au premier tour (12). Bastogne, lui, a pris dix points de plus au deuxième tour (19) qu’au premier (9). La plus grosse baisse de régime est à mettre à l’actif de Meix-devant-Virton: 32 points au premier tour, 20 au deuxième.

30 Libramont est, aussi, le champion du fair-play. Les joueurs libramontois n’ont écopé que de 30 cartes jaunes sur l’ensemble du championnat, dont une double pour Pablo Richard. Seulement trois Mauves ont été suspendus durant ce championnat: Keller (deux fois), Nélisse (deux fois) et Richard (une fois). Les Rochois se sont montrés bien plus rugueux: 69 jaunes, dont quatre doubles, et deux rouges directes, sans compter celle de leur entraîneur Benjamin Simon. Douze joueurs rochois ont été suspendus dans ce championnat (20 journées de suspension cumulées)… et Renaud Van Geen n’en fait pas partie!

39 Le nombre de joueurs utilisés en 30 matchs par Philippe Gomrée, le coach de Saint-Mard. Son homologue sartois Quentin Faymonville en a consommé la moitié: 20.

52 Le nombre de points du champion, Libramont, sur un maximum possible de 72. Cela représente une moyenne de 72%. Le troisième plus faible total de ces dix dernières années en P1. Seuls Longlier (64% en 2013) et Durbuy (69% en 2016) ont fait moins bien.