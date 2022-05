FC Messancy – MFML Marche: encore un match qui se finit en bagarre

Les incidents violents se multiplient décidément autour des terrains de sport ces derniers temps. Basket, football, tennis, on ne les compte plus. Hier, mercredi, c’est au football en salle, à Libramont, qu’une bagarre a éclaté. Dans les derniers instants d’un très tendu test-match pour le titre en 2e provinciale B, opposant le FC Messancy à MF FL Marche. Une empoignade entre deux joueurs a dégénéré en bagarre quasiment générale, mêlant joueurs et supporters. Il a fallu près d’un quart d’heure pour que le calme soit rétabli et le gérant de la salle a préféré ne pas ouvrir la buvette pour éviter que la tension remonte d’un cran.