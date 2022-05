Denis Grosjean (président du Stabulois) : "On fera confiance au groupe actuel"

Sixième du tour final des seconds, le Stabulois était déjà passé tout près de la montée puisque les cinq premiers grimpaient en N3. "Et je n’oublie pas qu’au tour final, nous gagnons le premier match. Mais dans tous les cas, cette montée, nous la méritons, assure Denis Grosjean. Nos joueurs ont réalisé une superbe saison. Nous avons certes raté deux ou trois matches face à des équipes un peu plus abordables, mais cela n’enlève rien à la performance globale. Car je rappelle que le but était de jouer le haut du tableau, mais sans nécessairement monter. Mais cette montée, c’est un ouf de soulagement. Le club fête ses 25 ans en 2022. Avoir la chance d’être promu en N3, c’est le plus beau cadeau possible."

Querinjean et Grudzien vont prendre du recul

Désormais, le Stabulois va devoir se préparer à l’étage supérieur. Et pas besoin d’avoir dix ans de volley derrière soi pour comprendre que les hommes de Nicolas Bodard vont découvrir un tout autre niveau. "Ce sera une autre paire de manches. Nous allons tomber contre des équipes flamandes qui doivent être au-dessus du lot , glisse Denis Grosjean. Ce ne sera pas simple et l’unique objectif sera évidemment le maintien. Il faut aussi voir comment l’équipe sera composée la saison prochaine."

Une équipe qui ne devrait toutefois pas connaître de grands bouleversements. "La plupart des joueurs seront toujours là, note le président. Seul Guillaume Querinjean va prendre du recul à cause de ses études et nous comprenons très bien car l’école est la priorité (NDLR: Yoann Grudzien va également se mettre en retrait). Pour le reste, tout le monde devrait poursuivre. Des renforts? Nous allons essayer de trouver l’un ou l’autre joueur, mais nous voulons aussi faire confiance au groupe de cette saison. Là, nous sommes sur un jeune joueur qui pourrait nous amener de la taille, mais rien n’est encore fait. Une grosse progression de nos jeunes? C’est clair. Ce n’était que notre première année complète en Promotion. Nous étions encore en P1 voici trois ans. Mais les jeunes du club ont bien évolué. Ils ont tellement bien évolué que je sais qu’ils sont courtisés par plusieurs clubs. Les tentations pour partir existent, mais cette montée en N3 va faciliter les choses. Je sais très bien que si nous étions restés en Promotion, nous risquions de perdre quelques gars. Ici, ce sera plus facile de les faire rester."

Financièrement, la montée au niveau supérieur n’inquiète pas Denis Grosjean. "Peut-être que les frais d’arbitrage seront un peu plus conséquents, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Nous gérons en bon père de famille depuis 25 ans et nous avons un petit bas de laine", termine le président.