Campagne d’interclubs mitigée pour le RTC Arlon

Alexandre Schlitz, à une rencontre de la fin, quel bilan tirez-vous de cette campagne?

Bilan mitigé, parce que nous avions une carte à jouer en nationale 4 et que finalement nous risquons de terminer dernier de notre série. Thibault Dorval devait revenir début mai des États-Unis, mais son équipe universitaire s’est qualifiée pour la phase finale et il n’aura joué aucun match. Nous avons aussi dû déplorer d’autres absences. Heureusement, notre capitaine Alexandre Gravier s’est décarcassé pour que l’équipe existe et il a été récompensé par ses résultats individuels. Mais encore ce week-end, touché par le Covid, je n’ai pas pu jouer.

Quel est votre parcours tennistique?

J’ai débuté à la Cova à l’âge de trois ans avec Mathieu Da Silva et j’ai de suite adoré ce sport. J’ai fait toute ma formation avec Louis Herman. Nous avons joué un nombre incalculable de finales l’un contre l’autre. C’était du 50-50. À douze ans, Louis est parti au centre fédéral de Mons et moi au Grand-Duché à Howald où j’ai beaucoup travaillé sous la férule d’Olivier Brabant. Je suis ensuite parti aux États-Unis ou j’ai décroché un diplôme en business et management en trois ans. Cette aventure m’a fait énormément grandir sur le plan humain et a fait évoluer mon jeu. Les coaches ont voulu que je devienne plus offensif. Je n’ai pas encore trouvé mes marques, mais dès la fin de mes examens, je m’y mets sérieusement, car je voudrais monter B-15.2, voire B-15.4.

Vous avez participé au tournoi de Waltzing où vous avez remporté le double mixte. Quelle est la différence entre un tennis d’élite et le tennis plus convivial de ce genre de tournoi?

C’est un monde de différence. À Waltzing, les joueurs évoluent sans pression, sans trop se tracasser pour leur classement. On joue un peu pour le show et on boit quelques chopes. C’est super agréable, mais cela ne remplace pas le tennis de compétition qui se rapproche un peu du monde professionnel. Jouer un match serré à ce niveau dégage une adrénaline sans pareille. J’adore cela.