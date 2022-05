Antoine Waltzing va rater «son» championnat

Sept mois plus tard, ce dimanche à 11h30, ce sont ni plus ni moins que les championnats de Belgique de sprint qu’accueillera le Batifer. Une première pour notre province, qui jamais n’avait servi de cadre à un national.

Si cinq des six médaillés de l’édition précédente, à l’exception de Charlotte Deldaele, seront présents à Libramont pour défendre leur trophée, Antoine Waltzing, champion d’Europe sprint 2021 en 20-24 ans chez les non-élites va manquer ce rendez-vous qui lui tenait pourtant à cœur. Le Libramontois avait fait de ce championnat national un gros objectif. D’autant qu’il est organisé par son club et son paternel Jean-Michel, secrétaire du Batifer. Mais il est forfait, comme pour tout le début de saison. "J’étais fort fatigué, le médecin a diagnostiqué des petites anomalies cardiaques , justifie-t-il. J’ai passé plus de tests, dont un électrocardiogramme. Qui ont détecté une petite défaillance du système électrique du cœur et des irrégularités du rythme cardiaque. Sportivement, tout allait pourtant bien, je signais des chronos. J’ai eu le Covid. Il peut aussi s’agir d’une autre inflammation. Rien n’est sûr. Je passe une IRM le 8 juin. Si les résultats sont bons, je pourrai reprendre intensivement. Cela va déjà bien mieux. En attendant, j’essaie de m’entraîner en endurance. Quand j’ai le temps. J’ai beaucoup de travail à l’école et je n’ai pas trop la tête au sport."