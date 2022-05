Steiner, capitaine des Carolos : «Un supporter de Neufchâteau a provoqué nos supporters»

" On est déçu, mais on peut comprendre la décision , commente le capitaine des Carolos, Jérémy Steinier. Ce qui s’est passé, ça ne peut pas arriver autour d’un terrain de basket. Et c’est malheureux pour les enfants qui ont vu tout cela. Ce qui est frustrant, pour nous, c’est que la fédé ne tient compte que des faits qui se sont produits du côté de Charleroi, et pas du côté de Neufchâteau. Un supporter de Neufchâteau est descendu des gradins à la fin du match et il a provoqué nos supporters (NDLR: qui étaient sur le terrain, devant le banc de Neufchâteau, et qui n’attendaient que ça). Il y a eu des insultes. Le papa d’un joueur de chez nous a été poussé. Et la bagarre est partie de là. Mais cette décision ne sanctionne que Charleroi et c’est une sanction lourde. Je pense qu’il y avait d’autres options. Jouer le match avec uniquement des supporters de Charleroi et la belle éventuelle avec uniquement des supporters de Neufchâteau. Ou jouer à huis clos. "