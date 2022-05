1 Un seul coach avait cité Petit-Han lors des pronostics du début de saison. Pascal Jacquemin, le mentor bomalois, avait prédit que les Bleus termineraient à la 2e place.

1 Izier n’a pris qu’un point. C’était à domicile face à Nassogne B le 3 octobre 2021 (5-5). Un bilan similaire à sa saison 2018-2019.

2 Le stade René Dupont de Champlon a accueilli les deux seules rencontres sur les 150 parties jouées à s’être soldées par des 0-0: Champlon – Melreux B le 14 mars et Champlon – Rendeux le 16 avril.

3 Petit-Han n’a perdu que trois fois cette saison, à domicile face à Melreux B et ses deux rencontres face à Rendeux. "Quand on fait deux fois le champion, on est champion?", souriait Peter Borsu, le cornac rendeusien.

6 Six rencontres ont été annulées pour cause de forfait, deux fois Nassogne B, quatre fois Izier. Aucune des deux équipes ne s’est déplacée chez le champion.

8 Qu’est ce qu’il y a de pire quand on termine deuxième derrière son voisin: qu’il soit sacré sur notre terrain ou prendre 8-0 à l’aller? Demandez aux Oppagnois.

8 Le temps en minutes qu’il a fallu à Antoine Cornet (Rendeux) pour planter un triplé à Bande le 28 février. À Rendeux aussi, les jeunes se sont mis en évidence.

11 Florian Bastogne (Champlon) a été le plus puni. Il s’est vu brandir 11 cartons: sept jaunes, deux doubles jaunes et une rouge directe. Par équipes, Rendeusiens et Bomalois ont reçu 6 cartes rouges.

13 Bomal a profité de la dernière journée de championnat pour signer le carton de l’année: victoire 0-13 à Nassogne B. Des Nassognards qui avaient déjà pris le même total sur le synthétique de Melreux B, mais étaient parvenus à sauver l’honneur (13-1).

19 Petit-Han n’a encaissé que 19 buts, une performance dans la série. Cette saison, seuls les gardiens d’Ochamps (17) et de la Houffaloise (18) se sont moins retournés.

59 Les Petit-Hannais ont récolté 59 points en 24 rencontres, soit une moyenne de 2,45 points par match. Sur les dix dernières saisons de la série, seuls Gouvy (2011-12, 2,92 pts), Roy (2019-20, 2,68) et Marloie B (2018-19, 2,5) ont un meilleur ratio.

2003 Les deux plus jeunes joueurs de l’équipe type sont nés en 2003: Noah Thiry (Petit-Han) et Julien Dupont (Rendeux). À l’autre bout de l’échelle, Cédric Polet fête cette année ses 43 ans. L’âge moyen de cette équipe est de 27 ans.