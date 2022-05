Si Mathieu Van der Poel, vainqueur en 2019, et des quatre étapes, n’en sera pas, Giro oblige, le plateau sera malgré tout encore dantesque.

Trois pensionnaires du top 10 du ranking UCI marathon en seront: le Hollandais Hans Beking, 8e, le champion de Belgique Wout Alleman, 9e et vainqueur il y a peu du Big Roc Marathon, et le Portugais José Dias (UCI 10). Citons aussi l’Estonien Peeter Pruss, 12e, Frans Claes, 2e Belge et 31e, l’Allemand Niklas Sell, 38e et le Hollandais Teus Rujter, 43e. Outre Alleman et Claes, quatre autres des 10 meilleurs Belges seront également à l’œuvre: Maxime Dony, 4e, Jan-Frederik Finoulst, 6e, Joris Massaer, 8e et Jens Adams, 9e.

Du côté féminin, elles seront 18, avec en tête d’affiche l’Allemande Stefanie Dorhn, 3e mondiale.

Grégoire et Jamaigne

Un impressionnant peloton de 460 éléments s’élancera sur le BeMC open. Dont Simon Grégoire, qui reste sur une 12e place au Big Roc Marathon devant bon nombre d’inscrits au BeMC UCI. Et Jean-Philippe Jamaigne, qui peaufine sa préparation pour le Transpyr Grand Raid MTB, sur lequel il s’élancera le 12 juin pour 750 km. Un contre-la-montre ouvrira le bal (21,2 km, 750 m de D + ). Suivront trois véritables marathons, avec jeudi 86 km et 2600 m, vendredi 84 km, 2560 m et un crochet par Houffalize et son circuit Coupe du monde de Sertomont et dimanche 67 km et 2300 m.