Michel Guillaume, ange gardien du peloton

La moto, c’est sa passion depuis longtemps. Le cyclisme, il a appris à le connaître grâce à Francis Steifer, qui lui a mis le pied à l’étrier.

" Il m’avait dit que ce n’était pas compliqué; qu’il suffisait de précéder le peloton. Je me suis vite rendu compte que la mission pouvait être autrement délicate. Mais une chose est sûre: à l’époque, je n’imaginais jamais me retrouver quelques années plus tard sur des courses en France, au Grand-Duché et même au Tour d’Allemagne avec les professionnels ", poursuit celui qui, bon an mal an, totalise quelque 25000 km en compagnie des coureurs de tout âge.

«C’est un sacerdoce»

Pourtant, Michel Guillaume a été à deux doigts de rendre son tablier voici quelques années déjà. " J’ai été victime d’un accident sérieux en 2018, au Tour de la Moselle , rappelle-t-il. J’avais 120 coureurs derrière moi; je me suis retrouvé face à une sortie d’école avec des voitures qui venaient de partout. L’une d’elles m’a percuté; j’en garde encore des séquelles à une épaule, mais surtout, cet accident m’a coûté près de 25000 €, avec une moto déclassée et quatre ans plus tard, j’attends toujours le premier euro de remboursement."

Dangereux donc, le poste de signaleur mobile? "Malheureusement de plus en plus , insiste le Champlonais. D’une part, les vélos sont de plus en plus performants; les coureurs de plus en plus entraînés et souvent bien décidés à ne pas perdre leur place alors qu’il nous faut repasser devant. Ajoutez à cela les risques qu’il faut prendre lorsque nous sommes contraints de revenir sur la course par un autre itinéraire. Il suffit parfois d’un rien, d’un coureur qui bloque, qui change de trajectoire ou qui glisse pour nous entraîner dans la chute. Ce fut notamment le cas à l’Arden Challenge pour trois motards qui remontaient le peloton. "

Lors du dernier Liège-Bastogne-Liège, Michel Guillaume ne cache pas qu’il s’est offert une fameuse frayeur dans le final. "Dans une descente après la Redoute, j’étais à plus de cent à l’heure; j’avais pourtant les coureurs à mes trousses. J’ai cru quelques secondes que j’allais au casse-pipe. Là, sincèrement, vous vous dites qu’il faut être inconscient de faire ce job. Qui plus est pour 75 € par jour; ce qui veut dire que parfois, la mission vous a bien coûté davantage. À mes yeux, il s’agit donc davantage que du bénévolat; c’est un sacerdoce."

Un sacerdoce que l’aîné de la congrégation provinciale compte bien prolonger encore quelques années. Parce que, même si dans le milieu professionnel, les compliments se font rares, quand ils émanent d’un Julian Alaphilippe, champion du monde, ça vous requinque le mental pour une décennie…