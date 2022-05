Les confidences d'Anna Fivet avant le match de Rulles à Charleroi

Et pourtant, dimanche matin, après deux minutes de jeu, tous les supporters de Rulles ont eu peur. "Nous aussi, sourit Anna Fivet. Nous avons vraiment pensé que ce serait compliqué, mais nous avons bien défendu, notamment en deuxième mi-temps en bloquant Charleroi dans la raquette même si nous avons eu quelques moments plus compliqués. Au rebond, cela a parfois été compliqué, mais on sait qu’il faudra défendre de la même manière ce mercredi. Nous avons su mettre Charleroi en difficulté avec notre press? Oui, et quand nous courions, elles avaient du mal, nous avons pu aller mettre quelques paniers en contre. Il faut aussi dire que nous avons eu un gros pourcentage au shoot."

Déjà sept matches depuis le 29 avril

Depuis des semaines, Anna Fivet enchaîne les rencontres. Comme Charlotte Donnez, Clémence Laffalize ou encore Romane Dumay, la Gaumaise combine les matches en R2 et ceux avec les U17. " Où nous venons de jouer sept matches en quinze jours , calcule la jeune fille. Nous avions pas mal de matches à recaser et tout s’est enchaîné. Je ne cache pas que je commence à avoir un peu mal partout. Le rythme est intense depuis quelques semaines maintenant. Je ne serai pas mécontente quand nous aurons un peu de repos. Maintenant, dans le pire des cas, il reste deux matches (NDLR: peut-être trois avec la finale des perdants) et il faudra se donner à fond. Et dans tous les cas, la fatigue est vite oubliée quand on pense à notre saison plus que réussie."